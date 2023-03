Formation à l’utilisation de la malle « Ensemble, jardinons au naturel » Maison de la consommation et de l’environnement, 21 mars 2023 09:00, Rennes.

La malle « Ensemble, jardinons au naturel » est un outil pédagogique complet d’animation et d’information sur le jardin au naturel. Venez vous former pour l’utiliser dans vos activités ! Mardi 21 mars, 09h00 1

La malle « Ensemble, jardinons au naturel » est un outil pédagogique complet d’animation, de démonstration et d’information sur le jardin au naturel. Les associations partenaires vous invitent à participer à une formation pour prendre en main les activités et imaginer toutes les animations possibles.

Vous souhaitez organiser un temps fort autours du jardin, et cherchez des outils ou de l’inspiration ? Venez découvrir la malle pédagogique « Ensemble, jardinons au naturel » !

FORMATION GRATUITE RESERVEE AUX PROFESSIONNELS (animateurs, éducateurs, enseignants…)

Cette malle est :

adaptée à tout type de public : familles, groupes en formation, collectifs d’habitants, jeune public à partir de 5 ans,

utilisable en intérieur ou en extérieur,

et peut être empruntée par tous types de structures et personnes (enseignants, un centre de loisir, un centre social, une association, un collectif d’habitant, une collectivité, une médiathèque, etc) souhaitant proposer une animation autour de ces thématiques. Nul besoin de connaître le sujet ni d’être expert du jardin pour s’en servir !

Au-delà des ateliers permis par la malle pédagogique, la formation permet d’appréhender des notions essentielles autour du jardin au naturel (biodiversité, protection de la ressource au jardin,…) et de sortir dans un jardin lorsque le lieu le permet. Ainsi, les animateurs alternent entre apports théoriques, démonstrations en extérieur et expérimentation.

Composée de trois modules, empruntables ensemble ou séparément, la malle propose d’aborder le jardinage au naturel via trois entrées :

• la biodiversité au jardin : apprendre à connaître le jardin et le comprendre, découvrir les espèces végétales et animales qui le fréquentent, considérer le jardin comme un écosystème.

• le sol vivant : appréhender la décomposition de la matière organique et la vie du sol, notamment à travers le paillage, le compostage.

• imaginer et concevoir le jardin : favoriser l’échange et la réflexion pour imaginer et projeter les aménagements du jardin, en testant les connaissances en jardinage au naturel.

pour en savoir plus : https://www.mce-info.org/jardinons-au-naturel-malle-ateliers-gratuits/

inscription : https://www.mce-info.org/evenements/formation-decouverte-de-la-malle-jardin-rennes/

Maison de la consommation et de l’environnement 48 bd magenta, rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

La malle « Ensemble, jardinons au naturel » est un outil pédagogique complet d’animation, de démonstration et d’information sur le jardin au naturel. Les associations partenaires vous invitent à participer à une formation pour prendre en main les activités et imaginer toutes les animations possibles.

Vous souhaitez organiser un temps fort autours du jardin, et cherchez des outils ou de l’inspiration ? Venez découvrir la malle pédagogique « Ensemble, jardinons au naturel » !

FORMATION GRATUITE RESERVEE AUX PROFESSIONNELS (animateurs, éducateurs, enseignants…)

Cette malle est :

* adaptée à tout type de public : familles, groupes en formation, collectifs d’habitants, jeune public à partir de 5 ans,

* utilisable en intérieur ou en extérieur,

* et peut être empruntée par tous types de structures et personnes (enseignants, un centre de loisir, un centre social, une association, un collectif d’habitant, une collectivité, une médiathèque, etc) souhaitant proposer une animation autour de ces thématiques. Nul besoin de connaître le sujet ni d’être expert du jardin pour s’en servir !

Au-delà des ateliers permis par la malle pédagogique, la formation permet d’appréhender des notions essentielles autour du jardin au naturel (biodiversité, protection de la ressource au jardin,…) et de sortir dans un jardin lorsque le lieu le permet. Ainsi, les animateurs alternent entre apports théoriques, démonstrations en extérieur et expérimentation.

Composée de trois modules, empruntables ensemble ou séparément, la malle propose d’aborder le jardinage au naturel via trois entrées :

• la biodiversité au jardin : apprendre à connaître le jardin et le comprendre, découvrir les espèces végétales et animales qui le fréquentent, considérer le jardin comme un écosystème.

• le sol vivant : appréhender la décomposition de la matière organique et la vie du sol, notamment à travers le paillage, le compostage.

• imaginer et concevoir le jardin : favoriser l’échange et la réflexion pour imaginer et projeter les aménagements du jardin, en testant les connaissances en jardinage au naturel.

pour en savoir plus : [https://www.mce-info.org/jardinons-au-naturel-malle-ateliers-gratuits/](https://www.mce-info.org/jardinons-au-naturel-malle-ateliers-gratuits/)

inscription : [https://www.mce-info.org/evenements/formation-decouverte-de-la-malle-jardin-rennes/](https://www.mce-info.org/evenements/formation-decouverte-de-la-malle-jardin-rennes/)