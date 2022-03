Fête des jardiniers Maison de la consommation et de l’environnement Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Fête des jardiniers Maison de la consommation et de l’environnement, 26 mars 2022 14:00, Rennes. Samedi 26 mars, 14h00 Sur place gratuit https://www.facebook.com/events/1160485667821817/ Grand retour de la Fête des jardiniers en plein cœur de Rennes, avec les associations de la Mce ! Des animations pour faire vivre votre jardin et votre potager, ateliers, stands, bourses aux plantes… La fête des jardiniers revient sur l’esplanade du champ de mars le 26 mars 2022 ! Après 2 éditions annulées à cause des conditions sanitaires, c’est le grand retour de la Fête des jardiniers en plein cœur de Rennes, avec les associations de la Mce !

Ces derniers mois, nous avons encore plus apprécié la présence de la nature en ville. Pour l’accueillir davantage, faisons connaissance avec le jardin dans son ensemble ! On jardine tous pour des raisons particulières, ainsi cette fête veut mettre en lumière les différentes motivations : la valorisation de l’arbre, la nature en ville, le lien social, l’aspect nourricier… Le temps d’un après-midi, de nombreuses activités seront au programme : ateliers, stands, bourse aux plantes… le tout dans une ambiance musicale chaleureuse avec la Société d’Horticulture 35, eau et Rivières de Bretagne, Vert le Jardin 35, Breizhipotes, Alternatiba, Incroyables comestibles, les Champs de l’esplanade… !

Venez parler biodiversité en ville, étudier les mares d’un peu plus près, glaner des astuces zéro déchet au jardin, découvrir les plantes et semences anciennes… et même en profiter pour faire graver votre vélo contre le vol ! Ce sera aussi l’occasion de découvrir notre dernier projet : le MOOC Jardiner avec le vivant, une formation gratuite en ligne qui débutera le lundi 28 mars ! Maison de la consommation et de l’environnement 48 bd magenta, rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 26 mars – 14h00 à 17h30

Détails Heure : 14:00 - 17:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Maison de la consommation et de l'environnement Adresse 48 bd magenta, rennes Ville Rennes lieuville Maison de la consommation et de l'environnement Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Maison de la consommation et de l'environnement Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Fête des jardiniers Maison de la consommation et de l’environnement 2022-03-26 was last modified: by Fête des jardiniers Maison de la consommation et de l’environnement Maison de la consommation et de l'environnement 26 mars 2022 14:00 Maison de la consommation et de l'environnement Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine