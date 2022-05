Bienvenue dans mon jardin en Bretagne Maison de la consommation et de l’environnement Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Bienvenue dans mon jardin en Bretagne Maison de la consommation et de l’environnement, 15 juin 2019 09:30, Rennes. 15 et 16 juin 2019 Sur place gratuit Grâce à Bienvenue dans mon jardin en Bretagne, poussez les portes de 170 jardins amateurs bretons, entretenus au naturel et ouvert gratuitement aux curieux et passionnés le temps d’un week-end. En 2019, mon jardin sera au naturel ! Grâce à Bienvenue dans mon jardin en Bretagne, poussez les portes de 170 jardins amateurs bretons, entretenus au naturel et ouvert gratuitement aux curieux et passionnés le temps d’un week-end. Avec l’entrée en vigueur de la loi Labbé depuis le 1er janvier 2019, l’achat, l’usage et le stockage des pesticides* sont interdits pour les particuliers. Le jardinage au naturel permet à tous de mettre en place des techniques écologiques pour aménager, entretenir, cultiver et profiter de son jardin. Des jardins à visiter et des jardiniers à rencontrer Cet événement régional est aussi l’occasion de sensibiliser le grand public à la question des déchets verts, à la biodiversité et de faire connaitre l’évolution de la réglementation tout en renforçant le réseau entre structures relais sur le territoire breton. Samedi 15 et dimanche 16 juin 2019, il y a forcément des jardiniers amateurs près de chez vous pour échanger des solutions de jardinage. Pour rappel, les jardiniers ouvrent leur espace privé, merci de respecter les lieux et les horaires d’ouverture (variables pour chaque jardin). Toutes les informations, la carte des jardins géolocalisés, les horaires d’ouverture et les animations sur : www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org Une opération qui a besoin de votre soutien Pour cette édition 2019, les financements publics nécessaires à l’équilibre de l’opération n’ont pu être réunis. Pour autant, avec l’entrée en application de Loi Labbé depuis le 1er janvier, les organisateurs ont fait le choix de maintenir l’opération, considérant qu’il était primordial, particulièrement cette année, de communiquer sur cette Loi, de valoriser les alternatives aux pesticides déjà testées par de nombreux jardiniers amateurs. Vous avez apprécié la visite des jardins au naturel et la rencontre avec des passionnés ? Aider financièrement cet événement est le meilleur moyen de le soutenir dans toutes ses dimensions d’organisation (logistique, signalétique…) et de permettre aux jardiniers d’ouvrir leur jardin pour partager avec le public. Faites un don en ligne : www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org Informations pratiques > Entrée gratuite > Ouverture samedi 15 et/ou dimanche 16 juin 2019 > Carte des jardins : www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org avec l’adresse, les horaires d’ouverture. Opération co-pilotée par la Maison de la consommation et de l’environnement, les Jardiniers Brétilliens, le Département des Côtes d’Armor, la Maison de la Bio 29 et le CPIE Forêt de Brocéliande. Maison de la consommation et de l’environnement 48 bd magenta, rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 15 juin 2019 – 09h30 à 12h30

