Du 18 novembre au 26 novembre 2023, la Semaine de l'arbre vous invite à comprendre l'arbre, dans notre quotidien et notre environnement, avec une programmation d'activités proposées par de nombreux acteurs de Rennes et des environs. Afin de vous faire connaître celles et ceux qui travaillent à la valorisation de l'arbre à Rennes, la Mce a rassemblé un ensemble d'activités sur le thème de l'arbre.

Au programme de cette semaine : des projections, des animations, des balades, des plantations, des rencontres et des expositions… Au total, plus de 35 événements pour vous faire découvrir l’arbre sous toutes ses facettes, sur inscription ou en accès libre, gratuitement ou à petit prix ! Rendez-vous dès le vendredi 17 novembre pour l’ouverture de la Semaine de l’arbre. En effet, le lancement de la Semaine de l‘arbre se fait à l‘occasion du vernissage de l‘exposition “arbres en gwenn ha du“ de Yannick Morhan, le 17 novembre à 18h à la Mce.

Grâce à la mobilisation d’un groupe de partenaires engagés, nous sommes ravis de pouvoir vous proposer une programmation riche et variée, pour tous les âges : 12 animations : des trocs de plantes, un rallye forestier, des semis, atelier pour fabriquer son sapin de Noël, dégustation des produits forestiers et la farine de gland de chêne, taille des fruitiers…

7 balades et visites sur les traces des chênes, les arbres de demain, les relations entre arbres et champignons…

5 plantations citoyennes ou participatives à Rennes et à Bourgbarré

5 projections dans le cadre du festival Alimenterre et à l’Arvor, et aussi une séance famille !

4 rencontres autour de la symbolique des arbres, l’art de la taille respectueuse, l’arbre dans la tradition celtique…

2 expositions photographiques, sur les grilles du palais St Georges et à la Mce. Ces événements sont souvent gratuits et parfois sur inscription. Toutes les informations sur : https://www.mce-info.org/arbre/

