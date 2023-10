Cet évènement est passé atelier jardin Maison de la consommation et de l’environnement Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Tous les mardi midi, venez mettre la main à la terre ! Profitez d'une pause déjeuner pour découvrir le jardin de la Mce, installé sur le toit terrasse, et les culture sous la serre géodesique dans le jardin de l'esplanade. Atelier ouvert à tous : voisins, passants, curieux ! le mardi de 12h30 à 14h, accès par la rue Gurvand

12 septembre 2023 – 2 juillet 2024, les mardis

Maison de la consommation et de l'environnement
48 bd magenta, rennes
Quartiers Centre
Rennes 35000
Ille-et-Vilaine

