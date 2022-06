Weekend des Possibles 2022 mail françois mitterrand rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

1 et 2 octobre Sur place Entrée libre

Le 1er et 2 octobre 2022 aura lieu la 5e édition du Village des possibles au Mail François Mitterrand à Rennes. Le weekend du 1er/2 octobre venez fêter les possibles ! Le samedi un village associatif avec de nombreuses initiatives locales, associations, collectifs qui se mobilisent sur plein de thématiques. En parallèle, des conférences et des ateliers auront lieu sur plusieurs espaces. Retour ligne automatique

Le dimanche, c’est brunch des Possibles avec des producteurs.rices locaux qui vous régaleront et des animations auront lieu en parallèle. Toutes les infos ici : https://rennes.alternatiba.eu/agenda/weekend-des-possibles-2022/ Devenez bénévole ! Vous pouvez donner un coup de main en septembre (ateliers de préparation de la décoration, affichage/tractage) ? ou lors de l’évènement le 1er et/ou le 2 octobre ?

N'hésitez pas à vous inscrire en tant que bénévole en remplissant le formulaire suivant : https://urlz.fr/iqmL mail françois mitterrand rennes Mail François Mitterrand – 35000 Rennes

dimanche 2 octobre – 11h00 à 16h30

