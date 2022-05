Village des Possibles de Rennes mail françois mitterrand rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Village des Possibles de Rennes mail françois mitterrand rennes, 28 septembre 2019 11:00, Rennes. Samedi 28 septembre 2019, 11h00 Sur place entrée libre Dans le cadre de la Fête des possibles à Rennes, rendez-vous sur le Mail François Mitterrand pour aller à la rencontre les créateurs et créatrices de possibles. Créons ensemble le monde de demain ! Dans le cadre de la Fête des possibles à Rennes, rendez-vous sur le Mail François Mitterrand pour aller à la rencontre les créateurs et créatrices de possibles ! Biodiversité, solidarités, énergie, consommation, mobilités, alimentation, finance… Découvrez de nombreuses thématiques dans une ambiance festive, avec des stands d’info, des ateliers, des conférences, des jeux, de quoi boire et manger, des concerts jusque 22h30 et une tombola ! mail françois mitterrand rennes Mail François Mitterrand – 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine samedi 28 septembre 2019 – 11h00 à 23h30

