Le Marché du Mail souffle ses 4 bougies en juin mail françois mitterrand rennes, 5 juin 2019 15:00, Rennes. 5 – 26 juin 2019, les mercredis Sur place Entrée libre Les commerçants du Marché bio du Mail organisent quelques manifestations au mois de juin pour le 4ème anniversaire du marché Bio du Mail François Mitterrand. Les Mercredis 5, 19 et 26 juin : – le crieur de rue Dru animera le marché. Faites lui appel pour vos annonces, coups de gueule et cris du cœur (Venez déposer vos messages dans sa boite toutes ces semaines à la ” Cabane”, au ” Coin mousse” ou sur le stand “Les Jardins de Toucanne”) Le Mercredi 12 juin à partir de 18h30 : « Beaj vat » qui signifie voyage est un groupe de musique celtique qui revisite des morceaux soit déjà celtique, soit folk, ou même rock avec des instruments celtiques comme la flûte, la harpe celtique, le dulcimer auxquels on ajoute une chanteuse et une guitare. Le mercredi 26 Juin : Quelques pas de danse orientale avec l’association “Purple Moon” (photo en pj) Au mois de juin, prenez le temps de déambuler et de déguster les produits biologiques : pains, jus de pomme, œufs, gaufres, crêpes, yaourts, fraises, glaces, lactofermenté, mescluns… Les commerçants ne manqueront pas de vous conseiller tous les mercredi de 15h à 20h. (nous serons présents tous l’été). mail françois mitterrand rennes Mail François Mitterrand – 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mercredi 5 juin 2019 – 15h00 à 21h00

Catégories d'évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes

