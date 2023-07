Village des Possibles 2023 Rennes Mail François Mitterand, Rennes Rennes, 14 octobre 2023 14:00, Rennes.

Alternatiba Rennes a le plaisir de vous annoncer la 6e édition du village des possibles du 14 au 15 octobre au Mail François Mitterrand à Rennes !

Alimentation, agriculture, solidarité, environnement… Les acteurs·rices de Rennes et alentours seront présent·es pour présenter leurs actions et comment iels construisent un futur plus juste et durable.

Le programme et le détail des associations arrive très vite !

Toutes les infos sur l’évenement facebook : https://www.facebook.com/events/147232151719233 ou sur notre site internet : https://rennes.alternatiba.eu/agenda/village-des-possibles-2023-rennes/

