14 mai : rendons visibles les malades d’encéphalomyélite myalgique ! Mail François Mitterand, Rennes, 14 mai 2022 14:00, Rennes. Samedi 14 mai, 14h00 Sur place Gratuit info@millionsmissing.fr Action de sensibilisation à l’encéphalomyélite myalgique, ou EM, à Rennes, à l’occasion de la journée mondiale de cette maladie invalidante (12 mai). A l’occasion de la journée internationale de l’encéphalomyélite maylgique (EM), nous rendrons visibles les malades à Rennes ! L’EM est une pathologie invalidante et dévastatrice. Des millions de malades sont livrés à eux-mêmes à travers le monde, sans soins, ni traitement. La plupart n’ont plus de vie professionnelle,ni-même sociale. Les malades les plus sévèrement atteints sont alités en permanence dans l’obscurité et le silence. Les chaussures vides que nous disposons dans l’espace public symobolisent leur absence.

Rejoignez-nous à 14h30, au milieu du mail François Mitterrand à l’intersection avec la rue Lenée.

Arrêt de bus C4,11, N1 “Le Mail” ♿ ============= ⚕️ L’EM est reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé comme maladie neurologique depuis 1969, mais n’est toujours pas enseignée en France. Pourtant nous sommes au moins 300 000 dans notre pays… Nous demandons :

☑️ la reconnaissance urgente de l’EM et de son symptôme spécifique, le malaise post-effort

☑️ la formation des professionnels de santé

☑️ une prise en charge des malades

☑️ le financement de la recherche bio-médicale, conformément à la résolution européenne de juin 2020 Pour en savoir plus sur l’EM : millionsmissing.fr

