Paillettes et Mimolettes Mail F.Mitterand Rennes, 30 juin 2019 16:00, Rennes. Dimanche 30 juin 2019, 16h00 Sur place Gratuit Les Mimolettes organise la 2nde édition de Paillettes & Mimolettes un événement unique en France, en accès libre et gratuit, qui réunit des spectacles d’arts de rue et des producteurs de fromages L’association Les Mimolettes organise la 2nde édition de Paillettes & Mimolettes un événement unique en France, en accès libre et gratuit, qui réunit des spectacles d’arts de rue, des producteurs de fromages de Bretagne, complétés par des stands d’artisans et producteurs locaux (pain, fruits, légumes…) En suivant (ou non) les propositions d’alliances originales imaginées par l’équipe des Mimolettes, le public élabore ses plateaux de fromages à partir des produits accessibles sur place ! Rendez-vous le 30 juin prochain sur le Mail F.Mitterand à partir de 16h pour découvrir cet évènement ! Retrouvez toute la programmation sur le site internet www.paillettesetmimolettes.fr Mail F.Mitterand Rennes Mail F.Mitterand Rennes Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine dimanche 30 juin 2019 – 16h00 à 23h00

