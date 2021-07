Rennes 15, avenue Georges Graff et Square de Villeneuve Rennes RENNES. Ludo mobile Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Ateliers et jeux Du mercredi 7 juillet au vendredi 16 juillet / 15, avenue Georges Graff et Square de Villeneuve Ludo mobile La ludothèque itinérante sera présente : – le 07/07 devant le parc de Bréquigny . – le 08/07 square de Villeneuve avec le Cercle Paul Bert. – le 09/07 devant le parc de Bréquigny – le 13/07 square Charles Dullin avec le centre social des Champs-Manceaux et Par Tout Artiste. – le 15/07 square de Copenhague avec la MJC Maison de Suède. – le 16/07 devant le parc de Bréquigny . Quartier : Bréquigny / Sud-Gare / 07/07 devant le parc de Bréquigny 11h00 à 18h00 08/07 square de Villeneuve 11h00 à 18h00 09/07 devant le parc de Bréquigny 11h00 à 20h00 13/07 square Charles Dullin 11h00 à 18h00 15/07 square de Copenhague 11h00 à 18h00 16/07 devant le parc de Bréquigny 11h00 à 18h00

Infos pratiques Organisé par : MJC Bréquigny Horaires11h00 à 18h00 TarifsGratuit mjcbrequigny.com/

15, avenue Georges Graff et Square de Villeneuve

2021-07-07

