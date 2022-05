TOUT A COUP Local 21 place de Serbie Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

TOUT A COUP Local 21 place de Serbie Rennes, 23 juin 2020 14:00, Rennes. 23 – 27 juin 2020 Sur place gratuité sauf le stage, participation libre aux spectacles association.kouliballets@orange.fr partage et rencontres en extérieur sous de multiples formes TOUT A COUP rencontres de danses balades artistiques, ateliers,cours, poésies Local 21 place de Serbie Rennes 21 place de serbie 35200 Rennes 35200 Rennes Quartiers Sud-Est Ille-et-Vilaine mardi 23 juin 2020 – 14h00 à 22h00

mercredi 24 juin 2020 – 14h00 à 22h00

jeudi 25 juin 2020 – 15h30 à 21h00

vendredi 26 juin 2020 – 15h30 à 19h30

samedi 27 juin 2020 – 15h30 à 19h00

Détails Heure : 14:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Local 21 place de Serbie Rennes Adresse 21 place de serbie 35200 Rennes Ville Rennes lieuville Local 21 place de Serbie Rennes Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Local 21 place de Serbie Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

TOUT A COUP Local 21 place de Serbie Rennes 2020-06-23 was last modified: by TOUT A COUP Local 21 place de Serbie Rennes Local 21 place de Serbie Rennes 23 juin 2020 14:00 Local 21 place de Serbie Rennes Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine