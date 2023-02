Luc Monnerais dédicace son roman graphique « Dans la peau du bourreau-Anatole Deibler 1863/1939 » (éd. Locus Solus) Livrerie des Jacobins Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Luc Monnerais dédicace son roman graphique « Dans la peau du bourreau-Anatole Deibler 1863/1939 » (éd. Locus Solus) Livrerie des Jacobins, 11 février 2023 15:00, Rennes
Samedi 11 février, 15h00
Sur place
Entrée libre

Luc Monnerais dédicace son roman graphique « Dans la peau du bourreau-Anatole Deibler 1863/1939 » (scénario d’Olivier Keraval, éd. Locus Solus) Rencontre-dédicace autour du roman graphique inspiré des carnets d’exécutions écrits de la main du rennais Anatole Deibler, bourreau français le plus célèbre aux 395 exécutions, de septembre 1885 à janvier 1939. Un récit à la première personne où chaque épisode s’inscrit dans un moment remarquable de cette époque charnière, et aux ambiances sublimées par un dessin éclatant. Deibler est le témoin privilégié qui nous donne accès aux remous de son temps. On y retrouve de grandes affaires comme le procès Landru ou les 4 de Béthune passés le même jour sous sa guillotine ! Le bourreau, héritier d’une dynastie de bourreaux (et qui pratique en famille) se raconte dans les méandres de ses sentiments contrastés, complexes, effrayants parfois, ses passions, ses angoisses, sa vie intime, justifiant ou questionnant son « métier », son enfance à Rennes, ses déplacements partout en France, en Belgique et en Afrique du Nord. Une réflexion aussi sur les débats déjà vifs contre la peine de mort en France, qu’on redécouvre ici. L’abolition était un sujet d’actualité majeur en politique à l’époque même de Deibler… Livrerie des Jacobins 5 rue d’échange 35000 rennes 35706 Rennes Centre Ille-et-Vilaine samedi 11 février – 15h00 à 18h00

Livrerie des Jacobins
5 rue d'échange 35000 rennes
35706 Rennes Centre
Ille-et-Vilaine

Livrerie des Jacobins Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

