Le dessinateur Noë Monin viendra dédicacer sa BD « CINQ AVRIL tome 1 : l’héritier de DaVinci « (Dupuis), créée avec Fred Duval et Michel Bussi Cinq Avril, abandonné par une mystérieuse noble à sa naissance, a été éduqué par Léonard de Vinci, qui lui a légué tout son savoir et son humanisme. Le jour de ses 18 ans, il découvre qu’il doit fuir vers la Bretagne pour percer le secret de ses origines et que le secret qu’il doit découvrir peut changer le cours de l’Histoire. Une révolution que le redoutable cardinal Sordi s’est juré d’empêcher.. Fred Duval, scénariste unanimement reconnu pour ses talents, s’associe ici à l’écrivain Michel Bussi (Un Avion sans elle) dont il avait déjà adapté Les Nymphéas noirs. Noë Monin leur apporte son trait plein de vie et d’énergie. Livrerie des Jacobins 5 rue d’échange 35000 rennes 35706 Rennes Centre Ille-et-Vilaine samedi 26 novembre – 14h00 à 18h00

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Livrerie des Jacobins Adresse 5 rue d'échange 35000 rennes Ville Rennes Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Livrerie des Jacobins Rennes Departement Ille-et-Vilaine

