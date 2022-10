La Vilaine Dédicace! Livrerie des Jacobins Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

La Vilaine Dédicace! Livrerie des Jacobins, 5 novembre 2022 14:00, Rennes. Samedi 5 novembre, 14h00 Sur place

La Vilaine dédicace ! Gad, Vincent Orain et Ismaël Hadour en dédicace pour la revue dessinée rennaise 3 auteurs en dédicace pour le n° 4 de la revue rennaise de BD « La Vilaine »! Avec présentation de la cuvée spéciale « Baignade Interdite », une bière Session IPA en collaboration avec la brasserie du Vieux Singe Livrerie des Jacobins 5 rue d’échange 35000 rennes 35706 Rennes Centre Ille-et-Vilaine samedi 5 novembre – 14h00 à 19h00

Détails Heure : 14:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Livrerie des Jacobins Adresse 5 rue d'échange 35000 rennes Ville Rennes lieuville Livrerie des Jacobins Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Livrerie des Jacobins Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

La Vilaine Dédicace! Livrerie des Jacobins 2022-11-05 was last modified: by La Vilaine Dédicace! Livrerie des Jacobins Livrerie des Jacobins 5 novembre 2022 14:00 Livrerie des Jacobins Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine