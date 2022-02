Dédicaces de la bd TANGER SOUS LA PLUIE Livrerie des Jacobins Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Dédicaces de la bd TANGER SOUS LA PLUIE Livrerie des Jacobins, 4 mars 2022 15:30, Rennes. Vendredi 4 mars, 15h30 Sur place entrée libre rencontre-dédicace avec le dessinateur du bel album “Tanger sous la pluie”, autour des séjours du peintre Henri Matisse au Maroc . rencontre-dédicace avec le dessinateur du bel album “Tanger sous la pluie”, autour des séjours du peintre Henri Matisse au Maroc .

Un album délicat et entraînant, le récit d’un renouveau comme un paysage après la pluie ..

Avec son esquisse élégante des paysages luxuriants, ses couleurs vives découpées dans la lumière douce, on suit l’épopée pétillante de l’artiste : Matisse, plus vrai que nature ! Portrait du peintre bien sûr, de ses modèles, et surtout d une époque .

Un très bel album, alors faites entrer la lumière ! Livrerie des Jacobins 5 rue d’échange 35000 rennes 35706 Rennes Centre Ille-et-Vilaine vendredi 4 mars – 15h30 à 19h00

Détails Heure : 15:30 - 19:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Livrerie des Jacobins Adresse 5 rue d'échange 35000 rennes Ville Rennes Age minimum 13 Age maximum 99 lieuville Livrerie des Jacobins Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Livrerie des Jacobins Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Dédicaces de la bd TANGER SOUS LA PLUIE Livrerie des Jacobins 2022-03-04 was last modified: by Dédicaces de la bd TANGER SOUS LA PLUIE Livrerie des Jacobins Livrerie des Jacobins 4 mars 2022 15:30 Livrerie des Jacobins Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine