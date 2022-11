Dédicace-rencontre avec Marcelino Truong, auteur et dessinateur de « 40 hommes et 12 fusils-Indochine 1954 » (Denoël Graphic) Livrerie des Jacobins Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Dédicace-rencontre avec Marcelino Truong, auteur et dessinateur de « 40 hommes et 12 fusils-Indochine 1954 » (Denoël Graphic) Livrerie des Jacobins, 10 décembre 2022 17:00, Rennes

Dédicace-rencontre avec Marcelino Truong, auteur et dessinateur de « 40 hommes et 12 fusils-Indochine 1954 » (Denoël Graphic) Après Une si jolie petite guerre et Give peace a chance, Marcelino Truong délaisse la guerre du Viêt-Nam pour celle de l’Indochine. Sur les pas de Minh, le jeune peintre qui rêve depuis Hà Nôi de Saint-Germain-des-Prés et de Juliette Gréco, enrôlé malgré lui dans le Viêt-Minh de l’Oncle Hô, un regard inédit sur le conflit qui conduisit à l’humiliante défaite des Français à Diên Biên Phù… Livrerie des Jacobins 5 rue d’échange 35000 rennes 35706 Rennes Centre Ille-et-Vilaine samedi 10 décembre – 17h00 à 18h00

Détails Heure : 17:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Livrerie des Jacobins Adresse 5 rue d'échange 35000 rennes Ville Rennes Age minimum 13 Age maximum 99 lieuville Livrerie des Jacobins Rennes Departement Ille-et-Vilaine

