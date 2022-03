dédicace BD” La Conférence” par Mahi Grand, adapté de Kafka Livrerie des Jacobins Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

dédicace BD” La Conférence” par Mahi Grand, adapté de Kafka Livrerie des Jacobins, 9 avril 2022 15:00, Rennes. Samedi 9 avril, 15h00 Sur place entrée libre rencontre-dédicace avec le dessinateur Mahi Grand pour sa bd adapté de kafka ” La Conférence” ( ed.Dargaud) Un homme est invité à l’Académie des Sciences pour raconter son expérience, celle de sa fabuleuse métamorphose : en cinq années, il est passé de la condition de singe à celle d’homme, jusqu’à en perdre une partie de son apparence simiesque… Capturé en Afrique, il est envoyé en Europe à bord d’un navire. Il comprend que sa seule issue pour échapper à l’enfermement sera de renoncer à sa nature de singe et de s’adapter au monde des hommes. La condition de sa survie : courber l’échine, consentir à tout et observer l’homme pour mieux l’imiter, il devra le singer en tous points, jusqu’aux moindres défauts et perversions… Jusqu’à devenir humain pour autant ? Livrerie des Jacobins 5 rue d’échange 35000 rennes 35706 Rennes Centre Ille-et-Vilaine samedi 9 avril – 15h00 à 19h00

Détails Heure : 15:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Livrerie des Jacobins Adresse 5 rue d'échange 35000 rennes Ville Rennes Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Livrerie des Jacobins Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Livrerie des Jacobins Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

dédicace BD” La Conférence” par Mahi Grand, adapté de Kafka Livrerie des Jacobins 2022-04-09 was last modified: by dédicace BD” La Conférence” par Mahi Grand, adapté de Kafka Livrerie des Jacobins Livrerie des Jacobins 9 avril 2022 15:00 Livrerie des Jacobins Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine