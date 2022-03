dédicace BD de Jop pour ” Jazzman” ( ed.Albin Michel) Livrerie des Jacobins Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

dédicace BD de Jop pour ” Jazzman” ( ed.Albin Michel) Livrerie des Jacobins, 23 mars 2022 17:00, Rennes. Mercredi 23 mars, 17h00 Sur place entrée libre rencontre-dédicace avec Jop pour sa bd JAZZMAN ( ed.Albin Michel) Le maire Tony Scrump a hypnotisé sa ville. Mais un trio insolite formé par un barman amnésique, un saxophoniste dépressif et une jeune prodige de l’électronique, compte bien réveiller la population. Des décombres du Old Square aux sommets du High District. Jop signe un premier roman graphique syncopé et envoûtant. Livrerie des Jacobins 5 rue d’échange 35000 rennes 35706 Rennes Centre Ille-et-Vilaine mercredi 23 mars – 17h00 à 19h00

