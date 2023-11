Dédicace la revue LA VILAINE n°5, la revue rennaise dessinée en bande Livrerie des Jacobins Rennes, 18 novembre 2023T 15:00, Rennes.

A l’occasion du 5ème numéro, venez à la rencontre-dédicace avec des auteurs de la revue dessinée en bande rennaise, La Vilaine Samedi 18 novembre, 15h00 1

Dans cette nouvelle revue de 192 pages, 43 auteurices vous propose une cinquantaine d’histoires à travers 5 rubriques : Rennais.es (un feuilleton à la«Plus Belle la vie», mais à Rennes), Mondo Bizarro (rendez-vous de l’étrange et de la musique), Colombages (plongeon dans le Rennes du XVIIIe), Confluences (aventure épique aux côtés de la baroudeuse Simone-Trois-Yeux). De la bagarre, du frisson, du raffinement, de l’émotion : c’est Rennes dans un écrin soignée que nous vous proposons pour la cinquième année !

La Vilaine Association est un collectif qui réunit depuis 2019 des autrices et auteurs, illustratrices et illustrateurs rennais.es (de naissance, d’adoption, de passage…), les amène à se rencontrer et à co-créer une revue annuelle autoéditée. Cette Vilaine Revue, c’est un recueil de nombreuses histoires de 1 à 8 pages, regroupées dans des rubriques thématiques. Unique contrainte : l’histoire se passe à Rennes !

Livrerie des Jacobins 5 rue d’échange, Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine