Dédicace/rencontre avec Aurélien Lozes pour son roman graphique “L’Orfèvre” Livrerie des Jacobins Rennes, 26 octobre 2023 14:30, Rennes.

Dédicace/rencontre avec Aurélien Lozes pour son roman graphique

“L’Orfèvre” Livrerie des Jacobins Rennes Jeudi 26 octobre, 14h30

Dédicace/rencontre avec Aurélien Lozes pour son roman graphique “L’Orfèvre” Jeudi 26 octobre, 14h30 1

Attention, chef d’oeuvre ! Réalisé au stylo bic pendant plus de 10 ans par un mystérieux artiste lillois, L’orfèvre est un roman graphique non seulement de toute beauté, mais au procédé narratif révolutionnaire: Il faut lire en effet le haut des pages jusqu’à la fin puis retourner l’ouvrage pour lire la suite, situé dans la partie inférieure, en miroir.

Des séquences en miroir d’ailleurs s’appellent et résonnent l’une avec l’autre, L’intrigue tourne autour d’une meurtre horrible, commis dans une ruelle d’un Paris en proie à des émeutes violentes. Le commissaire chargé de l’affaire va traverser la ville de long en large et remonter une piste qui va l’emmener dans des endroits dont on ne revient jamais.

Chaque personnage est représenté par un animal anthropomorphe. Symbôles, références et indices pullulent, alors même que la réalité semble parfois vaciller. Vous n’êtes pas prêt à autant aimer une bande dessinée, vous voilà prévenus !

Livrerie des Jacobins 5 rue d’échange 35000 rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine