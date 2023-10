Dédicace: Leyho pour la bd collective » RENNES t.2″ ( éd.Petit-à-petit) Livrerie des Jacobins Rennes, 14 octobre 2023 16:00, Rennes.

Dédicace: Leyho pour la bd collective » RENNES t.2″ ( éd.Petit-à-petit) Livrerie des Jacobins Rennes Samedi 14 octobre, 16h00

Rennes Tome 2 – De la Révolution à nos jours

Découvrez la ville de Rennes avec un Docu-BD passionnant ! Dans ce deuxième et dernier tome, assistez aux turbulences de la Révolution, revivez la terreur qu’inspirait la première tueuse en série de l’Histoire Hélène Jégado, ou bien l’euphorie des victoires de Rennes en coupe de France de football !

Grâce à une documentation riche qui s’appuie sur des faits avérés, des reconstitutions des lieux et des archives historiques, savourez toute la richesse patrimoniale du chef-lieu d’Ille-et-Vilaine.

Leyho est dessinateur-illustrateur, passionné d’Histoire et de cinéma. Il travaille dans les effets spéciaux cinéma-animation, d’abord à Paris dans d’importantes sociétés de post-production, puis à Dublin (Irlande) où il collabore à des séries américaines comme Game of Thrones. Il vit aujourd’hui à Rennes et a publié la BD remarquée Chiens bleus, chiens gris

Livrerie des Jacobins 5 rue d’échange 35000 rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine