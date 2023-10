Dédicace Camille Van Belle pour sa bd « Les oubliés de la science » (éd.Alisio) Livrerie des Jacobins Rennes, 13 octobre 2023 16:00, Rennes.

Dédicace Camille Van Belle pour sa bd « Les oubliés de la science » (éd.Alisio) Livrerie des Jacobins Rennes Vendredi 13 octobre, 16h00

ET SI L’HISTOIRE DES SCIENCES N’ÉTAIT PAS CELLE QUE VOUS CROYEZ ? Saviez-vous que Darwin se serait fait damer le pion par Alfred Wallace, si ce dernier n’avait pas eu un sacré syndrome de l’imposteur ? Que la composition des étoiles n’a pas été découverte par Henry Russel, mais par Cecilia Payne, à qui il avait ordonné de se taire ? Que la première caméra n’a pas été inventée par les fameux frères Lumière, mais par Augustin Le Prince, disparu mystérieusement dans un train juste avant de présenter son invention ? Que nous devons la découverte de la matière noire, de la trisomie 21 ou encore du chromosome Y à des femmes nommées Vera Rubin, Marthe Gautier et Nettie Stevens ?

Grâce à cette BD pleine d’humour, issue de la chronique « Trou de mémoire » du magazine Science et Vie junior, partez à la découverte d’une autre histoire des sciences, à la rencontre de ces 48 hommes et femmes passionnants, fantasques et attachants ; qui, parfois à cause de leur caractère trop mégalo ou procrastinateur, mais surtout en raison du sexisme ou du racisme, ont été injustement évincés. Ces « oubliés » et leurs découvertes, remis ici en lumière par le trait enlevé de Camille Van Belle, vous ouvriront à coup sûr de nouveaux horizons et vous rendront curieux du monde, de ses galaxies à ses atomes.

Camille Van Belle est scientifique de formation et journaliste. Elle travaille depuis 2018 pour le magazine Science et Vie junior où elle réalise chaque mois la chronique « Trou de mémoire » qui met en lumière un épisode de la vie d’un scientifique oublié.

Livrerie des Jacobins 5 rue d’échange 35000 rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine