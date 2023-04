Matis Monvoisin & Arnaud Rouesnel dédicaceront leur BD HYPER LOTO ESPACE (éd Atrabile), et Matis sa BD numérique TANGAGES & ROULIS (RVB) Livrerie des Jacobins Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Matis Monvoisin & Arnaud Rouesnel dédicaceront leur BD HYPER LOTO ESPACE (éd Atrabile), et Matis sa BD numérique TANGAGES & ROULIS (RVB) Livrerie des Jacobins, 15 avril 2023 14:00, Rennes. Matis Monvoisin & Arnaud Rouesnel dédicaceront leur BD cosmique HYPER LOTO ESPACE (éditions Atrabile), et Matis présentera sa BD numérique TANGAGES & ROULIS (RVB) Samedi 15 avril, 14h00 1 Sa mission était pourtant simple : remettre au gagnant du Loto Cosmique son argent . Mais sur cette planète, rien ne se passe jamais bien…

Une première BD drôle, inventive et palpitante qui ravira autant les fans de Lewis Trondheim que de Tom Gaud !

La mise-en-page ingénieuse, les couleurs explosives et l’humour à la Monty Python dynamitent une aventure spatiale truffée de références à la Science Fiction. Le style frais et dynamique , alternant les techniques est un vrai plaisir pour les yeux, et les personnages hauts en couleur vous feront rire aux éclats.

Alors, à qui le tour ! Livrerie des Jacobins 5 rue d’échange 35000 rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine

Samedi 15 avril, 14h00
Livrerie des Jacobins
5 rue d'échange 35000 rennes
Rennes
Ille-et-Vilaine

