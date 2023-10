Festival Marmaille 2023 Lillico, Rennes / Salle Guy Ropartz Rennes, 18 octobre 2023, Rennes.

Le festival revient du 18 au 25 octobre avec des créations et des spectacles à découvrir dès le plus jeune âge à Rennes, Rennes Métropole et sur le département d’Ille-et-Vilaine ! 18 – 25 octobre 1

http://lillicojeunepublic.fr

Du 2023-10-18 09:30 au 2023-10-25 20:00.

Le festival Marmaille/Marmaille en Fugue se tiendra du 18 au 25 octobre, à Rennes et sur le département d’Ille-et-Vilaine.

L’occasion de venir découvrir des œuvres qui seront présentées pour la première fois au public, tout comme des œuvres artistiques en diffusion. Ce festival est marqué par la volonté de se rassembler tous, artistes, publics, partenaires, bénévoles et équipe de Lillico autour d’un temps de fête. Il prend les couleurs cette année d’un jardin qui fleurit au printemps avec une diversité de propositions artistiques pour tous les publics, de la naissance au plus grand âge.

Venez, venez ouvrir les portes des théâtres, rencontrez les artistes, les équipes, les bénévoles …

19 lieux partenaires, 17 spectacles (dont 7 créations)

Vous êtes les bienvenu.es !

Lillico, Rennes / Salle Guy Ropartz 14 rue Guy Ropartz Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine