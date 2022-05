Atelier dessin et reliure Lieu secret Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Atelier dessin et reliure Lieu secret, 5 juillet 2020 14:30, Rennes

Dimanche 5 juillet 2020, 14h30
Sur place
Prix libre – sur inscription contact@imprimerienocturne.com

Venez dessiner, encrer et relier votre ouvrage ! Accompagné par deux animatrices et quelque soit votre niveau, vous pourrez repartir avec une œuvre unique. Une badgeuse sera également sur place !

Atelier à prix libre – Goûter offert – Jardin à Rennes, lieu communiqué après inscription

Heure : 14:30 - 19:00
Catégories d'évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes

Lieu secret
Adresse rennes
Ville Rennes

