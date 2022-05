Atelier cyanotype Lieu secret Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Atelier cyanotype Lieu secret, 13 septembre 2020 14:30, Rennes. Dimanche 13 septembre 2020, 14h30 Sur place 10€ – sur inscription contact@imprimerienocturne.com, 0601733646 Venez réaliser votre tirage au cyanotype ! Le cyanotype est un procédé photographique aux délicates teintes bleutées; venez réaliser le votre en compagnie de l’Imaginatoire ! Matériel fourni. Au vu des règles sanitaires en cours, la jauge est limitée, l’inscription obligatoire. Toutes les informations sur http://imprimerienocturne.com/2020/08/31/evenement-la-rentree-du-tigre/

Lieu communiqué après inscription (Rennes sud gare)

