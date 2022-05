Rallye guidé – Pris au piège dans le temps à Rennes… Lieu de rendez-vous indiqué à la réservation Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rallye guidé – Pris au piège dans le temps à Rennes… Lieu de rendez-vous indiqué à la réservation, 4 juillet 2020 14:30, Rennes. 4 juillet – 28 août 2020 Sur place Sur réservation. Tarifs : 8€ par adulte ; 4€ par enfant de 5 à 12 ans, gratuit moins de 5 ans. Tarif famille : 25€ pour 2 adultes et 3 enfants payants. 06 30 54 13 31, http://www.bretagne-buissonniere.fr Découverte de la ville de Rennes de façon ludique et culturelle au travers d’un rallye pédestre animé par un guide-conférencier. http://www.bretagne-buissonniere.fr/rallyes-pedestresnnier, le remonteur d’horloge du beffroi de l’hôtel de ville. Alors qu’il manipulait les aiguilles, la foudre l’a frappé et il a été projeté dans le passé. Sauras-tu l’aider à retourner à son époque ? Lors de ce rallye guidé pour toute la famille, vous parcourez Rennes munis de votre livret-énigme. Votre guide vous indique les particularités du patrimoine local et vous donne des indices supplémentaires pour mener à bien votre quête. Tarifs : 8€ par adulte ; 4€ par enfant de 5 à 12 ans, gratuit moins de 5 ans. Tarif famille : 25€ pour 2 adultes et 3 enfants payants. Rendez-vous à 14h30 ou 15h30 au choix. Durée : environ 2h.

3 km de marche environ (dont sur des pavés) Sur réservation : au 06 30 54 13 31. Un évènement à l’initiative de l’association de guides Bretagne Buissonnière (www.bretagne-buissonniere.fr/rallyes-pedestres) Lieu de rendez-vous indiqué à la réservation Rennes 35000 Rennes centre historique Ille-et-Vilaine samedi 4 juillet 2020 – 14h30 à 15h30

