Défi foyers à alimentation positive Lieu de rendez-vous indiqué à la réservation, 23 janvier 2021 10:00, Rennes. Samedi 23 janvier 2021, 10h00 Sur place sur inscription cecile.nicolas@mce-info.org Participez au Défi Foyers à Alimentation Positive : relevez le défi de manger local et de saison sans dépenser plus ! Participez au Défi Foyers à Alimentation Positive : avec d’autres foyers, vous formerez une équipe accompagnée par la MJC Maison de Suède ou par la MJC Bréquigny pour manger local et de saison sans dépenser plus ! Pour atteindre cet objectif, chaque équipe va bénéficier de visites, d’ateliers, de trucs et astuces pour trouver et consommer des produits sains et savoureux ! Vous souhaitez relever le défi avec votre foyer ? Participez à l’une des fêtes de lancement le samedi 23 janvier 2021 : à 10h à la MJC Maison de Suède

à 14h à la MJC Bréquigny Avec d’autres foyers, vous formerez une équipe et vous serez accompagnés durant les 6 mois du défi. Ce qui compte c’est la progression des foyers dans l’équipe : peu importe d’où on part, l’essentiel est de progresser ensemble ! Il s’adresse à tout public : étudiants, familles, retraités, célibataires… Pour tout renseignement, participez aux Temps de lancement le samedi 23 janvier 2021 : >> avec la MJC Maison de Suède

RDV samedi 23 janvier à 10h

à la MJC Maison de Suède, 5 rue de Suède.

Pré-inscriptions : par téléphone au 02 99 51 61 70 >> avec la MJC Bréquigny

RDV samedi 23 janvier à 14h

à la MJC Bréquigny, 15 Avenue Georges Graff.

Pré-inscriptions : accueil@mjcbrequigny.com Lieu de rendez-vous indiqué à la réservation Rennes 35000 Rennes centre historique Ille-et-Vilaine samedi 23 janvier 2021 – 10h00 à 18h30

