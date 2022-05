Rencontre-lecture et signature de Marie-Josée Christien Librairie Planète IO Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Rencontre-lecture et signature de Marie-Josée Christien Librairie Planète IO, 28 mars 2020 11:00, Rennes. Samedi 28 mars 2020, 11h00, 15h00 Sur place Entrée gratuite Rencontre-lecture avec Marie-Josée Christien, poète et critique, et signature de “Affolement du sang” (Al Manar) Rencontre-lecture avec Marie-Josée Christien, poète et critique littéraire. Pour l’ensemble de son oeuvre, elle est lauréate du Prix Xavier-Grall et a reçu le Grand prix international de poésie francophone. Elle présentera son nouveau livre “Affolement du sang” (préface de Jean-François Mathé, encres de André Guénoun) paru aux éditions Al Manar. Librairie Planète IO 7 rue Saint-Louis 35000 RENNES 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 28 mars 2020 – 11h00 à 12h30

samedi 28 mars 2020 – 15h00 à 16h00

