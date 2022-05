Présentation du livre Sumballein avec Adeline Miermont-Giustinati Librairie Planète IO Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Présentation du livre Sumballein avec Adeline Miermont-Giustinati Librairie Planète IO, 14 mai 2022 17:00, Rennes. Samedi 14 mai, 17h00 Sur place Adeline Miermont-Giustinati se propose de lire sa poésie sur des créations sonores de David Couturier. Nous poursuivons notre rencontre avec les instigatrices de la revue “Carabosse” et singulièrement l’une d’elles, Adeline Miermont-Giustinati, qui se propose de lire sa poésie sur des créations sonores de David Couturier. Elle dit : “Tout a commencé par une fissure, une faille, un néant. Quelque chose s’est effondré. Un vide s’est créé. Un blanc. Une nuit noire. Un lieu clos. Infini. On s’est engouffrés. On s’est lovés. On a traversé la béance. On s’est transformés, créés, recréés. On s’est cassés, retrouvés, reconnus. Nous sommes nés. Nous sommes passés. Lui, moi, les mots, le monde…par à-coups le corps par à-coups le corps a éclos des fêlures par à-coups le corps de deux corps a éclos à coups de coutures découpées

à coups de découpes dans le corps à coups de souffle trempé

à coups de falaises écroulées un corps dans un corps éclosion de deux corps coup d’éclat !” Librairie Planète IO 7 rue Saint-Louis 35000 RENNES 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 14 mai – 17h00 à 19h00

