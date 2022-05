Présentation de la revue Carabosse Librairie Planète IO, 12 mai 2022 18:00, Rennes.

Jeudi 12 mai, 18h00 Sur place

Discussions et lectures avec les fondatrices de “Carabosse”, Elisa Darnal et Adeline Miermont-Giustinati, une revue à sensibilité poétique et féministe !

Discussions et lectures avec les fondatrices de “Carabosse”, Elisa Darnal et Adeline Miermont-Giustinati, une revue à sensibilité poétique et féministe ! Elles disent :

“Vous trouverez dans notre revue, non seulement des plumes singulières, mais aussi, des notes de lecture, des interviews d’écrivaines, des papiers sur l’actualité culturelle et politique. Le numéro 1 de la revue se proposera d’explorer les territoires d’un corps féminin qui s’émancipe. Le chemin à parcourir est encore long. Nous trébuchons souvent, nous relevons ragaillardies et plus riches de nos petites défaites. Nous appréhendons un corps qui s’affranchit des normes, se réinvente. Notre désir se libère. Il s’impose avec une audace inédite sur la scène poétique. Nous ne ferons que poser quelques jalons dans le foisonnement d’une langue poétique qui se redéfinit sans cesse et cherche à redessiner les contours du sujet-cops, chair féminine éprise, mais refusant de se laisser accaparer au détriment de son désir propre.”

Librairie Planète IO 7 rue Saint-Louis 35000 RENNES 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

jeudi 12 mai – 18h00 à 20h00