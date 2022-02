Éclairer le faire politique (n°3), rencontre et discussions avec Julien Allavena et Marion Honnoré.. librairie Planète iO Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Éclairer le faire politique (n°3), rencontre et discussions avec Julien Allavena et Marion Honnoré.. librairie Planète iO, 24 février 2022 18:00, Rennes. Jeudi 24 février, 18h00 Sur place free https://www.facebook.com/events/3005900993006932?ref=newsfeed Éclairer le faire politique, séminaire n°3 avec Julien Allavena et Marion Honnoré *Éclairer le faire politique (n°3) : la librairie organise depuis la 1ère rencontre en juin 2021 avec Natacha Michel, Vincent Dain et Hugo Melchior des rencontres en forme de groupe de « réflexion critique » ouvert à touTEs sur le faire politique aujourd’hui.

Nous (ré)invitons Julien Allavena, post-doctorant à Paris 8, et Marion Honnoré, enseignante, à discuter du « faire politique » autour de leurs pratiques et de leurs livres : – « Devenir Gilet jaune. Histoire sensible d’une lutte », Marion Honoré, éditions Le Monde à L’envers, 2021.

– « L' Hypothèse autonome », Julien Allavena, éditions Amsterdam, 2020.

