Charivari de printemps avec kev la Raj, Raphaël Reuche & co Librairie Planète IO Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Charivari de printemps avec kev la Raj, Raphaël Reuche & co Librairie Planète IO, 21 mai 2022 13:00, Rennes. Samedi 21 mai, 13h00 Sur place Samedi 21 mai 2022, entre les deux cours de la librairie et du Jeu de Paume, à partir de 13h : charivari de printemps avec kev la Raj, Raphaël Reuche & co Samedi 21 mai 2022, entre les deux cours de la librairie et du Jeu de Paume, à partir de 13h : charivari de printemps avec kev la Raj, Raphaël Reuche & co Charivari de printemps avec kev la Raj, Raphaël Reuche & co, en partenariat avec le FiEstival maelstrÖm Reevolution de Bruxelles, dans le cadre de “Tu casa es mi casa – Arborescence du fiEstival 16” : -13h : atelier d’écriture animé par Kev La Raj sur inscription, dans la cour de la Librairie Planète iO

-15h : spectacle de Raphaël Reuche, “La Vie Trépidante des Illustres Anonymes”, tout public de 7 à 107 ans, dans la cour du Jeu de Paume

-16h : scène ouverte Charivariesque, dans la cour du Jeu de Paume Librairie Planète IO 7 rue Saint-Louis 35000 RENNES 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 21 mai – 13h00 à 18h00

Détails Heure : 13:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Librairie Planète IO Adresse 7 rue Saint-Louis 35000 RENNES Ville Rennes lieuville Librairie Planète IO Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Librairie Planète IO Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Charivari de printemps avec kev la Raj, Raphaël Reuche & co Librairie Planète IO 2022-05-21 was last modified: by Charivari de printemps avec kev la Raj, Raphaël Reuche & co Librairie Planète IO Librairie Planète IO 21 mai 2022 13:00 Librairie Planète IO Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine