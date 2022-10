Spooky, Halloween Young Adult au Forum du Livre Librairie Forum du Livre Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Spooky, Halloween Young Adult au Forum du Livre Librairie Forum du Livre, 29 octobre 2022 15:00, Rennes. Samedi 29 octobre, 15h00 Sur place Entrée Libre https://www.librairieforumdulivre.fr/rencontres/28273/

La saison Spooky arrive … rendez-vous le Samedi 29 Octobre de 15h à 18h pour une journée effrayante !

– 15h-15h30 ou plus en fonction des inscrit.e.s… Parties de Loup-Garou (sur inscription entre 8 et 18 personnes par partie) animé à tour de rôle par Estelle et Alexia

– 16h-16h30 … Lecture effrayante d’Aurélie Moulin et ateliers d’écriture

– 16h30-17h… Tirage de cartes animé par Alexia

– 17h-17h30… Bingo Stranger Things avec des cadeaux Tout au long de l’après-midi : dédicace, coin photo selfies, distribution de bonbons aux personnes déguisées et dégustation des recettes d’Halloween de Sylvie. Librairie Forum du Livre 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 29 octobre – 15h00 à 18h00

