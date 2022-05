Rentrée littéraire masquée : Présentation de nos coups de coeur Librairie Forum du Livre Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rentrée littéraire masquée : Présentation de nos coups de coeur Librairie Forum du Livre, 2 octobre 2020 18:00, Rennes. Vendredi 2 octobre 2020, 18h00 Sur place Entrée libre Rentrée littéraire masquée : Présentation de nos coups de coeur La deuxième quinzaine d’Août annonce, année après année, la rentrée littéraire et ses plus de 500 romans français et traduits.

Difficile de découvrir les romans (à l’exception notoire des habitués de cette période) que nous aurons plaisir à lire. Cette année, malgré un contexte particulier, nos libraires ont continué de penser à vous, en lisant (une partie) de cette rentrée littéraire. Une rentrée riche et dense.

Comme chaque année, nous vous proposons une présentation des titres qui ont retenu notre attention (coup de cœur ou coup de gueule!). La présentation sera faite par Virginie et François-Régis.

Celle-ci aura lieu le vendredi 2 octobre à 18h00 au café littéraire du Forum du Livre

L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Librairie Forum du Livre 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 2 octobre 2020 – 18h00 à 20h00

