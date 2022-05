Rencontre – Hommage à Franck Noulin Librairie Forum du Livre Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rencontre – Hommage à Franck Noulin Librairie Forum du Livre, 6 mai 2022 18:00, Rennes. Vendredi 6 mai, 18h00 Sur place Entrée libre https://www.librairieforumdulivre.fr/rencontres/26682/ Lectures en hommage à Franck Noulin dans notre café littéraire le Vendredi 06 Mai à 18h. Lectures en hommage à Franck Noulin dans notre café littéraire le Vendredi 06 Mai à 18h. Franck Noulin était professeur de philosophie en classes préparatoires au lycée Chateaubriand de Rennes et ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay-aux-roses. Auteur d’une thèse sur “Le matérialisme tragique de Nietzsche”.

Il est décédé le 20 août dernier. Librairie Forum du Livre 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 6 mai – 18h00 à 19h00

