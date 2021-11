Rennes Librairie Forum du Livre Ille-et-Vilaine, Rennes Rencontre & Dédicace avec Régis Delanoë, Joëlle Bocel pour L’échappée bretonne Librairie Forum du Livre Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Rencontre & Dédicace avec Régis Delanoë, Joëlle Bocel pour L’échappée bretonne Librairie Forum du Livre, 27 novembre 2021 15:00, Rennes. Samedi 27 novembre, 15h00 Sur place Entrée libre https://www.librairieforumdulivre.fr/rencontres/24928/ À l’occasion de la sortie de leur livre L’échappée bretonne aux éditions Coin de la Rue venez rencontrer Régis Delanoë & Joëlle Bocel le Samedi 27 Décembre à 15h. À l’occasion de la sortie de leur livre L’échappée bretonne Un périple à vélo sur les routes bretonnes du Tour aux éditions Coin de la Rue venez rencontrer Régis Delanoë & Joëlle Bocel dans notre café littéraire le Samedi 27 Décembre à 15h. A propos du Livre:

De Brest à Quimper, de Landerneau à Mûr-de-Bretagne, de Lorient à Fougères, Régis Delanoë a affronté sur son vélo les routes bretonnes du Tour de France. Profitant de l’itinéraire de la Grande Boucle 2021 et de ses quatre étapes dans la péninsule, l’auteur a parcouru 800 kilomètres de départementales à 20 km/h. Un périple à travers une région aux mille facettes narré avec tendresse et panache. L’Échappée bretonne décrypte aussi l’indéfectible lien qui unit la Bretagne au cyclisme. Tantôt moyen de locomotion populaire, tantôt loisir préféré des Bretons devenu ascenseur social pour une multitude de champions locaux, le vélo fait partie de l’histoire de la région. Les aquarelles de Joëlle Bocel immortalisent l’aventure d’un amoureux de vélo et de sa Bretagne natale. L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Librairie Forum du Livre 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 27 novembre – 15h00 à 17h00

Détails Heure : 15:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Librairie Forum du Livre Adresse 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France Ville Rennes lieuville Librairie Forum du Livre Rennes