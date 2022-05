Rencontre avec Serge Joncour Librairie Forum du Livre Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rencontre avec Serge Joncour Librairie Forum du Livre, 9 octobre 2020 18:00, Rennes. Vendredi 9 octobre 2020, 18h00 Sur place Entrée libre https://www.librairieforumdulivre.fr/rencontres/22113/ À l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage “Nature Humaine” aux éditions Flammarion, venez rencontrer Serge Joncour dans notre café littéraire #rentréelittéraire2020

À l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage “Nature Humaine” aux éditions Flammarion, venez rencontrer Serge Joncour dans notre café littéraire le Vendredi 9 Octobre à 18h. A propos du Livre:

La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs, en ce dernier jour de 1999, de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot où il a grandi avec ses trois sœurs, semble redouter davantage l’arrivée des gendarmes. Seul dans la nuit noire, il va revivre la fin d’un autre monde, les derniers jours de cette vie paysanne et en retrait qui lui paraissait immuable enfant. Entre l’homme et la nature, la relation n’a cessé de se tendre. À qui la faute ?

Dans ce grand roman de « la nature humaine », Serge Joncour orchestre presque trente ans d’histoire nationale où se répondent jusqu’au vertige les progrès, les luttes, la vie politique et les catastrophes successives qui ont jalonné la fin du XXe siècle, percutant de plein fouet une famille française. En offrant à notre monde contemporain la radiographie complexe de son enfance, il nous instruit magnifiquement sur notre humanité en péril. À moins que la nature ne vienne reprendre certains de ses droits… Librairie Forum du Livre 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 9 octobre 2020 – 18h00 à 19h30

