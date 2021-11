Rencontre avec Jean-Baptiste Del Amo Librairie Forum du Livre, 2 décembre 2021 18:00, Rennes.

Jeudi 2 décembre, 18h00

À l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage “Le fils de l’homme” aux éditions Gallimard, venez rencontrer Jean-Baptiste Del Amo dans notre café littéraire le Jeudi 02 Décembre à 18h.

A propos du Livre:

Après plusieurs années d’absence, un homme resurgit dans la vie de sa compagne et de leur jeune fils. Il les entraîne aux Roches, une vieille maison isolée dans la montagne où lui-même a grandi auprès d’un patriarche impitoyable. Entourés par une nature sauvage, la mère et le fils voient le père étendre son emprise sur eux et édicter les lois mystérieuses de leur nouvelle existence. Hanté par son passé, rongé par la jalousie, l’homme sombre lentement dans la folie. Bientôt, tout retour semble impossible.

Après Règne animal, Jean-Baptiste Del Amo continue d’explorer le thème de la transmission de la violence d’une génération à une autre et de l’éternelle tragédie qui se noue entre les pères et les fils.

A propos de l’auteur :

Après avoir suivi un cursus littéraire, il travaille pendant un temps comme animateur socio-culturel. Il part ensuite pour une mission humanitaire en Afrique.

En 2006, il reçoit le Prix du jeune écrivain francophone pour sa nouvelle “Ne rien faire”, écrite à partir de son expérience de quelques mois au sein d’une association de lutte contre le VIH en Afrique.

Fin août 2008, son premier roman, “Une éducation libertine”, paraît dans la collection “blanche” chez Gallimard. Le roman est à mi-chemin entre le roman historique et le roman d’apprentissage. Il évoque l’homosexualité, la prostitution et le libertinage bourgeois.

Il est favorablement accueilli par la critique et reçoit le prix Laurent-Bonelli fin septembre 2008.

En mars 2009, Jean-Baptiste Del Amo se voit finalement attribuer le Prix Goncourt du premier roman, à l’unanimité dès le premier tour de scrutin. Il est également récompensé par le prix François Mauriac.

Son deuxième roman “Le sel” est publié en 2010. En 2013, il publie “Pornographia”, qui obtient le prix Sade. En 2015, il est lauréat de la Villa Kujoyama.

En 2016 paraît son quatrième roman, “Règne animal”, qui retrace du début à la fin du vingtième siècle l’histoire d’une exploitation familiale. Ce roman obtient le prix littéraire “Les lauriers verts”.

Végétalien, Jean-Baptiste Del Amo s’engage en mars 2016 aux côtés de l’association L214. En septembre 2017 il publie “L214, une voix pour les animaux”, dans lequel il retrace l’histoire de l’association à travers notamment le parcours de certains de ses militants.

La rencontre sera animée par Arnaud Wassmer et sera suivie d’une séance de signatures.

L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires.

Il est fortement recommandé de s’inscrire pour la rencontre sous les formes suivantes :

en ligne



par email contact@librairieforumdulivre.fr,

par téléphone au 02 99 79 38 93

directement au magasin

Librairie Forum du Livre 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France

