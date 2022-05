Rencontre avec Ian Manook Librairie Forum du Livre Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rencontre avec Ian Manook Librairie Forum du Livre, 17 mai 2022 18:00, Rennes. Mardi 17 mai, 18h00 Sur place Entrée libre https://www.librairieforumdulivre.fr/rencontres/26592/ À l’occasion de la sortie de son ouvrage “À Islande !” aux éditions Paulsen, venez rencontrer Ian Manook dans notre café littéraire le Mardi 17 Mai à 18h pour une rencontre exceptionnelle. À l’occasion de la sortie de son ouvrage “À Islande !” aux éditions Paulsen, venez rencontrer Ian Manook dans notre café littéraire le Mardi 17 Mai à 18h pour une rencontre exceptionnelle. 1904. Marie Brouet, jeune infirmière paimpolaise, débarque dans le petit port de Fáskrúdsfjördur. Elle est envoyée comme infirmière en chef de l’Hôpital Français d’Islande. La France républicaine et laïque a décidé de reprendre aux associations religieuses le soin des cinq mille forçats de la mer qu’elle envoie chaque année à Islande pour la grande pêche à la morue.Sur cette île aux paysages de premier matin ou de fin du monde, Marie va croiser les destins des naufragés Lequéré et Kerano, mais aussi d’Eilin, jeune institutrice islandaise et d’Élisabeth, religieuse danoise des Œuvres de Mer. Tous, sur cette terre sauvage, cherchent un sens au sacrifice que représente une vie à Islande.Ce roman est inspiré de faits réels. A propos de l’auteur :

Patrick Manoukian, né à Meudon le 13 août 1949, est un journaliste, éditeur et écrivain français sous les pseudonymes de Ian Manook, Paul Eyghar, et Roy Braverman. La rencontre sera animée par Nicolas Roberti – Rédacteur en chef – Unidivers et sera suivie d’une séance de signatures. Librairie Forum du Livre 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mardi 17 mai – 18h00 à 19h30

