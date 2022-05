Rencontre avec Gwenaële Robert Librairie Forum du Livre, 19 septembre 2020 11:00, Rennes.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

#rentréelittéraire2020 À l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage "Never Mind" aux éditions Robert Laffont, venez rencontrer Gwenaële Robert dans notre café littéraire

À l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage “Never Mind” aux éditions Robert Laffont, venez rencontrer Gwenaële Robert dans notre café littéraire le Samedi 19 Septembre à 11h.

C’est le soir de Noël, il flotte dans Paris une atmosphère joyeuse, légère. Personne n’imagine que dans la rue SaintNicaise, une charrette surmontée d’un tonneau et un cheval tenu par une petite fille vont exploser, tuant ou mutilant tous les passants alentour. Lorsque la détonation retentit, la voiture du Premier consul est déjà passée. Napoléon, le seul visé, est indemne.

Le futur empereur accuse les jacobins, et Fouché, son redoutable ministre de la police, en déporte plus de cent à l’autre

bout du monde. Mais les véritables coupables demeurent introuvables. Fouché ignore que Joseph de Limolëan, l’un des responsables, accablé par son acte, subit les pires remords et cherche son salut dans la foi.

Avec un brio remarquable, Gwenaële Robert saisit ce moment exceptionnel où un nouveau régime s’installe alors que le sang de la Révolution n’est pas encore sec. Au cœur de ces remous historiques, elle se plaît à imaginer le quotidien d’anonymes — docteur, imprimeur, pâtissier, baigneur étuviste… —, qui ne mesurent pas l’ampleur des événements politiques dont ils risquent d’être victimes.

Des Seychelles aux Comores, de la chambre de Joséphine aux fossés de Vincennes, des souterrains de Paris aux rivages d’Amérique, Never Mind est un roman au souffle puissant qui fouille l’Histoire et le cœur surprenant des hommes.

Librairie Forum du Livre 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

samedi 19 septembre 2020 – 11h00 à 12h30