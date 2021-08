Rennes Librairie Forum du Livre Ille-et-Vilaine, Rennes Rencontre avec Gaïdig pour son livre “Fugitive” Librairie Forum du Livre Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Rencontre avec Gaïdig pour son livre “Fugitive” Librairie Forum du Livre, 4 septembre 2021 15:00, Rennes. Samedi 4 septembre, 15h00 Sur place Entrée libre https://www.librairieforumdulivre.fr/rencontres/23859/ À l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage “Fugitive” aux éditions Inceptio, venez rencontrer Gaïdig le Samedi 04 Septembre à 15h. À l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage “Fugitive” aux éditions Inceptio, venez rencontrer Gaïdig le Samedi 04 Septembre à 15h. A propos du Livre:

Alors qu’elle est la seule à pouvoir sauver la vie de sa petite sœur, Virginia est activement recherchée pour un meurtre dont elle clame l’innocence.

Seulement personne n’est fugitif très longtemps en 2072, dans une Europe où la peine de mort est rétablie et où les technologies sont capables de tracer tout mouvement humain.

Une course contre la montre commence pour la jeune biologiste. Parviendra-t-elle à sauver sa sœur à temps ? L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Librairie Forum du Livre 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 4 septembre – 15h00 à 17h00

Détails Heure : 15:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Librairie Forum du Livre Adresse 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France Ville Rennes lieuville Librairie Forum du Livre Rennes