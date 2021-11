Rennes Librairie Forum du Livre Ille-et-Vilaine, Rennes Rencontre avec Frédéric Verger Librairie Forum du Livre Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Rencontre avec Frédéric Verger Librairie Forum du Livre, 25 novembre 2021 18:00, Rennes. Jeudi 25 novembre, 18h00 Sur place Entrée libre https://my.weezevent.com/rencontre-avec-frederic-verger, https://www.librairieforumdulivre.fr/rencontres/24846/ À l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage “Sur les toits” aux éditions Gallimard, venez rencontrer Frédéric Verger dans notre café littéraire le Jeudi 25 Novembre à 18h. À l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage “Sur les toits” aux éditions Gallimard, venez rencontrer Frédéric Verger dans notre café littéraire le Jeudi 25 Novembre à 18h. A propos du Livre:

Marseille, 1942. Helen, chanteuse anglaise sans succès, vit seule avec ses deux enfants – le narrateur et sa jeune soeur Liola. Lors de la débâcle de 1940, Helen, malade et sans le sou, s’est installée dans une mansarde donnant sur les toits. Mais son état de santé lui impose une hospitalisation et Helen craint que ses enfants ne soient recueillis séparément en son absence. Elle demande à son fils de construire un abri secret sur les toits, où il se réfugiera avec sa soeur en attendant sa guérison et la fin de la guerre. Les enfants emménagent dans leur cachette. Les voici seuls sur les toits de Marseille, où subsiste clandestinement toute une population marginale. Commence alors pour eux une vie pleine de surprises et de dangers. Avec ce magnifique roman d’aventures, Frédéric Verger s’inscrit dans la lignée des grands enchanteurs de la littérature. A propos de l’auteur :

Ayant réussi son agrégation de lettres en 1986, Frédéric Verger est actuellement professeur de français au lycée d’Arsonval à Saint-Maur-des-Fossés. Il est également chroniqueur à la Revue des deux Mondes.

Frédéric Verger reçoit en 2013 le prix Liste Goncourt : le choix polonais, puis en 2014 le prix Thyde Monnier de la Société des gens de lettres le prix Mémoire Albert Cohen, le Prix Goncourt du premier roman ainsi que le prix Valery-Larbaud pour son roman Arden, paru aux éditions Gallimard. La rencontre sera animée par Nicolas Roberti (Rédacteur en chef d’Unidivers) et sera suivie d’une séance de signatures. L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires.

Il est fortement recommandé de s’inscrire pour la rencontre sous les formes suivantes :

en ligne

par email contact@librairieforumdulivre.fr,

par téléphone au 02 99 79 38 93

directement au magasin Librairie Forum du Livre 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine jeudi 25 novembre – 18h00 à 19h30

Détails Heure : 18:00 - 19:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Librairie Forum du Livre Adresse 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France Ville Rennes lieuville Librairie Forum du Livre Rennes