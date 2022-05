Rencontre avec Florence Seyvos Librairie Forum du Livre Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rencontre avec Florence Seyvos Librairie Forum du Livre, 15 octobre 2020 18:00, Rennes. Jeudi 15 octobre 2020, 18h00 Sur place Entrée libre sur inscription https://www.librairieforumdulivre.fr/rencontres/22264/ À l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage ” Une bête aux aguets” aux éditions de l’Olivier, venez rencontrer Florence Seyvos dans notre café littéraire le Jeudi 15 Octobre à 18h. #Rentréelittéraire À l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage ” Une bête aux aguets” aux éditions de l’Olivier, venez rencontrer Florence Seyvos dans notre café littéraire le Jeudi 15 Octobre à 18h.

A propos du Livre:

Lorsqu’elle se retrouve seule, à l’abri des regards, Anna entend des voix, aperçoit des lumières derrière les rideaux, surprend des ombres dans le couloir. Elle sait qu’elle appartient à un autre monde, qui n’obéit pas aux mêmes lois que le monde ordinaire.

Cela l’effraie, et la remplit de honte.

Est-ce pour la protéger d’un danger que, depuis l’âge de douze ans, Anna doit avaler des comprimés prescrits par un certain Georg ? De quelle maladie souffre-t-elle ? Dans quel état se retrouverait-elle si elle abandonnait le traitement ?

Une bête aux aguets est l’histoire d’une jeune fille qui découvre qu’elle est habitée par la peur : celle de se métamorphoser en une créature dont elle n’ose prononcer le nom. Mais ce phénomène qu’elle ne peut expliquer est peut-être la promesse d’un autre changement. Dans ce roman voué à l’inquiétante étrangeté, Florence Seyvos nous conduit au cœur du mystère qu’elle ne cesse d’explorer, de livre en livre, avec obstination.

Florence Seyvos est née à Lyon en 1967. Elle a vécu dans les Ardennes, en Côte-d’Ivoire, et au Havre. Aujourd’hui, elle habite à Paris.

A 20 ans, elle remporte le premier prix d’un concours de nouvelles, puis publie son premier roman pour la jeunesse, “Comme au cinéma” dans la collection “Page Blanche” chez Gallimard. Elle a également publié aux Éditions de l’Olivier Gratia, “Les Apparitions” (prix Goncourt du premier roman, prix Littéraire de France Télévision) et “L’Abandon”.

Elle a écrit plusieurs films avec Noémie Lvovsky (dont “Les sentiments” ou “Camille redouble” qui est nominé au César du meilleur scénario original).

En 2016, elle publie “La Sainte Famille”.

La rencontre sera suivie d’une séance de signatures. En raison des réglementations sanitaires, le nombre de place est limité. Il est fortement recommandé de s’inscrire pour la rencontre sous les formes suivantes : par email contact@librairieforumdulivre.fr, par téléphone au 02 99 79 38 93 ou directement au magasin. Librairie Forum du Livre 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine jeudi 15 octobre 2020 – 18h00 à 19h30

