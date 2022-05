Rencontre avec Carole Deschamps Librairie Forum du Livre, 26 septembre 2020 11:00, Rennes.

À l’occasion de la sortie de son ouvrage “L’extraordinaire Marcel” aux éditions Flammarion en Mars 2020, venez rencontrer Carole Deschamps dans notre café littéraire le Samedi 26 Septembre à 11h.

A propos du Livre:

La famille de Carole n’est pas tout à fait comme les autres. Elle a un petit quelque chose en plus : Marcel, leur fils aîné, a trois chromosomes 21. Lorsqu’ils apprennent la nouvelle, le jour de sa naissance, le ciel tombe sur la tête de Carole et Sylvain. Mais très vite, grâce à ce bébé débordant de joie de vivre qui les aide à affronter toutes les difficultés, ils décident d’être heureux et de faire de ce chromosome en plus la chance de leur vie.

Carole raconte sans tabou le quotidien de sa famille extraordinaire : la peur, les doutes, la colère, la complexité de la prise en charge médicale et des démarches en tout genre, mais surtout le bonheur de voir grandir un enfant, des parents, une famille.

Carole pose avec humour et tendresse son regard sur la trisomie 21, le handicap et, plus largement, la différence.

Librairie Forum du Livre 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France

