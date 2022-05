Rencontre avec Akira Mizubayashi Librairie Forum du Livre, 25 mai 2022 18:00, Rennes.

À l’occasion de la sortie de son ouvrage “Reine de cœur” aux éditions Gallimard, venez rencontrer Akira Mizubayashi dans notre café littéraire le Mercredi 25 Mai à18h pour une rencontre exceptionnelle

A propos du livre :

En 1939, Jun est étudiant au Conservatoire de Paris. Mais le conflit sino-japonais le contraint à rentrer au Japon. En quittant la France, il laisse derrière lui son grand amour, sa “reine de coeur”, la jeune Anna. L’épreuve de la guerre sera d’une violence monstrueuse.Des années plus tard, Mizuné, une jeune altiste parisienne, découvre un roman qui lui rappelle étrangement le parcours de ses grands-parents, Jun et Anna, qu’elle n’a jamais connus. Bouleversée par la guerre et la folie des hommes, leur histoire d’amour, si intimement liée à la musique, pourrait bien trouver un prolongement inattendu.

A propos de l’auteur :

Akira Mizubayashi (水林 章, Mizubayashi Akira?) est un écrivain japonais d’expression japonaise et française.

Après des études à l’université nationale des langues et civilisations étrangères de Tokyo (Unalcet), il part pour la France en 1973 et suit à l’Université Paul Valéry de Montpellier une formation pédagogique pour devenir professeur de français (langue étrangère).

Il revient à Tokyo en 1976, fait une maîtrise de lettres modernes, puis, en 1979 revient en France comme élève de l’École Normale Supérieure à Paris où il reçoit le titre de Docteur après une thèse sur Rousseau.

Depuis 1983, il enseigne le français à Tokyo, successivement à l’Université Meiji, à l’Unalcet et, depuis 2006, à l’Université Sophia.

“Une langue venue d’ailleurs” (2011) a reçu de l’Association des écrivains de langue française le Prix littéraire de l’Asie 2011, de l’Académie française le Prix du Rayonnement de la langue et de la littérature françaises 2011 et du Richelieu international-Europe le Prix littéraire Richelieu de la francophonie 2013.

“Mélodie, Chronique d’une passion” (2013) a obtenu le Prix littéraire 30 Millions d’amis 2013 et le Prix littéraire de la Société Centrale Canine 2013.

Akira Mizubayashi est lauréat du Prix des libraires 2020 et du Prix de L’Algue d’Or pour son ouvrage “Âme brisée”, paru à la rentrée littéraire 2019 aux éditions Gallimard dans la collection “Blanche”.

La rencontre sera suivie d'une séance de signatures.

Librairie Forum du Livre 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

