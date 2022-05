Le Forum de la BD : Rencontre & Dédicace avec Gijé (Tome 4 en avant première exceptionnelle) Librairie Forum du Livre Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Forum de la BD : Rencontre & Dédicace avec Gijé (Tome 4 en avant première exceptionnelle) Librairie Forum du Livre, 24 octobre 2020 14:00, Rennes. Samedi 24 octobre 2020, 14h00 Sur place Entrée libre https://www.librairieforumdulivre.fr/rencontres/22543/ Venez rencontrer Gijé autour de son tout dernier album que nous aurons le plaisir de vous proposer en avant première exceptionnelle (1 semaine avant sa sortie officielle). Le Forum du Livre en association avec les maisons d’éditions Dargaud, Dupuis et Le Lombard ainsi que le centre commercial La Visitation a décidé de fêter la bande dessinée le Samedi 24 Octobre prochain. A cette occasion, venez rencontrer Gijé autour de son tout dernier album que nous aurons le plaisir de vous proposer en avant première exceptionnelle (1 semaine avant sa sortie officielle). Pour son huitième anniversaire, Nola, petite fille espiègle, reçoit de la part de son père Martin la boîte à musique de sa mère, Annah, récemment décédée. Cette boîte est un symbole pour la petite fille, mais très vite, la fillette croit voir des signes de vie à l’intérieur. Oui, elle ne rêve pas : quelqu’un lui fait signe et lui demande de l’aide. Dès lors, en suivant les instructions d’Andréa, la fille de la boîte à musique, Nola rapetisse, entre dans la boîte et découvre le monde de Pandorient, un monde incroyable… La séance de dédicace aura lieu de 14h à 18h au café littéraire du Forum du Livre. La dédicace aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Librairie Forum du Livre 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 24 octobre 2020 – 14h00 à 18h00

