Le Forum de la BD : Rencontre & Dédicace avec Alexis Dormal Librairie Forum du Livre, 24 octobre 2020 14:00, Rennes. Samedi 24 octobre 2020, 14h00 Sur place Entrée libre https://www.librairieforumdulivre.fr/rencontres/22545/ Venez rencontrer Alexis Dormal autour de son personnage Pico Bogue Le Forum du Livre en association avec les maisons d’éditions Dargaud, Dupuis et Le Lombard ainsi que le centre commercial La Visitation, a décidé de fêter la bande dessinée le Samedi 24 Octobre prochain. A cette occasion, venez rencontrer Alexis Dormal autour de son personnage Pico Bogue Pico, Charlie, Ana Ana, Norma, et tous les autres. La bande de copains, dont certains sont frère et soeur, continue d’explorer l’immensité des possibles de la vie, du langage et du fait d’être ensemble. Le jardin dont Pico doit s’occuper occasionne découvertes et interrogations : faut-il le laisser sauvage ou pas ? Surtout, Charlie se dit un beau jour qu’il aimerait – qu’il devrait ! – avoir le sens de la répartie de son meilleur ami à tignasse. Mais comme le jardin, il faut cultiver son langage et la mise en pratique… La séance de dédicace aura lieu de 14h à 18h au café littéraire du Forum du Livre. La dédicace aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Librairie Forum du Livre 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 24 octobre 2020 – 14h00 à 18h00

